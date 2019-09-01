رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: نتعاون مع مصر في تعزيز الطاقة.. فيديو

قال رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أكيم شتاينر، إن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يعد أحد المنظمين وجزءا من فعاليات الحوار فى مجال التوسع والتنمية، لافتًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية الشراكة الأممية مع اليابان والتى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا.



وأضاف رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فى لقاء خاص، على فضائية "اكسترا نيوز"، أننا نتعاون مع مصر في تعزيز الطاقة المتجددة وتنمية دور الشباب والشركات الناشئة.



وتابع رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن الشراكة تعنى مشاركة رؤوس الأموال لدعم استراتيجية التنمية عبر القارة الإفريقية مما يؤدى إلى تقديم بينة تحتية جيدة للتحول الرقمى.



وأردف رئيس البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن يوجد فريق عمل بمعظم دول القارة وتعمل مع الحكومات لتسهيل التمويل الدولى، كما نعمل على توفير التمويل للمشروعات الكبرى لدعم السوق المالى فى إفريقيا.