مصادر كورية ترجح إسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم /الأحد/ أنه من المتوقع أن تنفذ البلاد قرارها بإسقاط اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك وسط تصاعد الخلاف التجاري بين الجارتين الآسيويتين.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - إن إعادة تصنيف الشركاء التجاريين سيدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا الشهر بعد استطلاع الرأي العام في هذا الشأن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت كوريا الجنوبية تجديد تصنيف شركائها التجاريين إلى ثلاث مجموعات من المجموعتين القائمتين حاليا، ووضع اليابان في مجموعة جديدة بين المجموعتين، ردا على قرار اليابان بإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين.

وكانت اليابان ضمن المجموعة الأولى التي تضم 29 دولة خاضعة لإجراءات التصدير التفضيلية، وجميعها منضم إلى أكبر 4 اتفاقيات لمراقبة الصادرات في العالم مثل اتفاق واسينار.

وأضافت الوزارة في هذا الشأن أن المجموعة المنشأة حديثا، بين المجموعتين القائمتين حاليا، تخص دولة منضمة إلى الاتفاقيات الدولية الأربع لكنها تدير نظاما لمراقبة الصادرات ينتهك المعايير الدولية.

يذكر أن اليابان فرضت في شهر يوليو الماضي قيودا على صادراتها من 3 مواد صناعية حيوية لصناعات التكنولوجية إلى كوريا الجنوبية، بزعم أن سول تدير نظام مراقبة صادرات فضفاض للبضائع الحساسة.



