عقب أزمة رانيا علواني مع مشجعي الاهلي.. خالد مرتجي يغازل الجماهير

وجّه خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، رسالة لـ جماهير النادي عقب مشادة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع بعض جماهير النادي، عبر تغريدات تويتر وصلت إلى حد التهديدات والشتائم بين الجانبين.





وكتب خالد مرتجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "الاهلي ملك لجمهوره وجمهوره هو سنده ومصدر قوته ودعم شعب الأهلي هو سبب انتصاراته ليبقى دائمًا وأبدًا #الاهلي_فوق_الجميع #جمهوره_ده_حماه".





وكشفت تغريدات رانيا علواني وردودها على الجماهير عن حالة انقسام فعلي في مجلس إدارة الأهلي حول اختيار المدرب الجديد الذي استقرت عليه لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، بعد التلويح بأسماء كبيرة مثل سباليتي وخيسوس وماجات، ثم فوجئ الجميع باختيار السويسري رينيه فايلر صاحب الملف التدريبي المتواضع.





القصة بدأت بتهنئة من رانيا علواني لـ لاعبي مصر الذين حققوا إنجازات في الألعاب الجماعية والفردية فيما عدا كرة القدم، قبل أن يوجه لها أحد المتابعين على تويتر عبارة "استقيلي إحنا ما يشرفناش وجودك" لترد عليه "رأيك ما يهمنيش".





وتتابعت بعد ذلك حالة الشد والجذب بين رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بين اتهامات متبادلة وردرد جريئة من السبّاحة العالمية، التي رفضت النزول على رغبة بعض الجماهير بعدم الرد وفضلت المواجهة حتى الآخر، معللة ذلك بأنها لا تقبل التطاول وترفض هذا الاسلوب.





وجاء رد رانيا على تعليق حول اختيار المدرب بعبارة "حاسبو الكابتن الخطيب ولجنة الكرة" ليكشف عن حالة من عدم الرضا عن اختيارات اللجنة ويمهد لانقسام في مجلس الإدارة.



