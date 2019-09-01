بالفسفورى.. دنيا بطمة فى إطلالة جديدة

نشرت الفنانة دنيا بطمة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عدة صور جديدة لها من أحدث جلساتها التصويرية.



وظهرت دنيا بطمة بإطلالة كاجوال، وارتدت جيب باللون الفسفورى، بالإضافة الى العديد من الإكسسوارات، كما ارتدت نظارة شمس ضخمة للغاية طغت على ملامحها.



وعلقت دنيا بطمة على صورها قائلة: "نتمنى ان نعيش مجتمعا بدون شائعات فى المستقبل".



يذكر أن دنيا بطمة سجلت أغنيتها الجديدة بعد زيارة قامت بها إلى ضريح الملك المغفور له الملك محمد الخامس، تخليدًا لذكرى وفاته التي صادفت يوم 16 مايو الماضي، بأحد استوديوهات مدينة الرباط.