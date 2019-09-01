القاهرة تستضيف أكبر تجمع لمنتجي التمور بالوطن العربى وشمال أفريقيا .. ديسمبر المقبل

تستضيف القاهرة أكبر تجمع لمنتجي التمور على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا،حيث يعد الحدث الأول الذي تستضيفه مصر يلتقي فيه المنتجون تحت شعار “تجمع تمور أفريقيا " والذي يقام بالتزامن مع معرض "فوود أفريكا" في نسخته الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل.



يأتى تنظيم هذا التجمع الكبير لمنتجى ومصدرى التمور انطلاقًا من احتلال مصر المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور في إطار المشروع القومي للنهوض بقطاع التمور المصرية والذي يهدف لزراعة 5 مليون نخلة خلال الأعوام القادمة لتصبح مصر أكبر مصدر للتمور في العالم،



يذكر أن النسخة الخامسة من معرض "فوود أفريكا" يتم تنظيمها بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية كشركاء استراتيجيين.



يعد تجمع منتجي التمور سواء التمور الطازجة أو المجففة أو المصنعة في معرض "فوود أفريكا" فرصه لالتقاء كبار الموردين والمصدريين المحليين والمستوردين الأجانب لعقد الصفقات التصديريه، واكتشاف أسواق جديده، والوقوف على معرفة أحدث المستجدات على صعيد الأسواق في المنطقة العربية والأفريقية وأوروبا.



و صرحت داليا قابيل – مدير المعرض أن سوق التمور في مصر يعد من الأسواق الواعدة التي تتبوأ مكانهً كبيره على المستويين العربي والأفريقي حيث تنتج مصر نحو 1.65 مليون طن بلح وتمر سنويًا، وتساهم مصر بهذا الإنتاج بنسبة 17.7 % من الإنتاج العالمي ،وبنسبة 24.4 % من إنتاج الدول العربية للتمور .



وأكدت منار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن عدد الدول المستوردة للتمر المصري المحلى وصل الى 63 دوله وتعد دول إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند على رأس قائمة أهم الدول المستوردة.



كشفت عن أن التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية تشير الى أنه من المتوقع ان تسجل السوق العالمية لتمور النخيل معدل نمو سنوي مركب تصل نسبته الى 3.1 %.



وأشار أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC بمركز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة الي أن قطاع التمور يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرا لأن مصر تعد من أكبر منتجى البلح والتمر علي مستوي العالم مع التأكيد على أن قطاع التمور يعد أحد أهم القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المجتمعية.

كما أشار "القاضى "إلى أن وزارة التجارة والصناعه تولى قطاع التمور إهتمامًا كبيرا لذا أصدر معالي وزير التجارة والصناعة في نهاية مايو الماضي قرارًا بانشاء المجلس الأعلى للتمور برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته عددًا من المؤسسات والجهات والكيانات الحكومية الفاعلة بهدف توحيد كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النخيل والتمور علي مدار سلسلة القيمة لتعظيم القيمة المضافة والارتقاء بمستوي جودة وسلامة التمور المصرية، ولتتبوأ مصر مكانها المرموق علي خارطة صادرات التمور الدولية.



يذكر أن معرض "فوود أفريكا" سيشهد العديد من الفاعليات التي ستركز على قطاع التمور من ضمنها تخصيص مساحة عرض لمحافظات مصر المنتجة للتمور لتسويق منتجاتها من التمور بالإضافة الى فرص الاستثمار الزراعي المتاحة بها هذا وسيتم أيضا خلال المؤتمر الرسمي للمعرض عرض أهم الأسواق والفرص التصديرية المستهدفة لهذا القطاع الهام وأيضا التقنيات الحديثة لممارسات ما بعد الحصاد والتعريف باشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الموضوعات الهامة.