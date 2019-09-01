آراء المواطنين حول على توقيع عقوبة القتل في جرائم الشرف ..فيديو



أكد علاء ناجى على أهمية إعدام اى معتدى ويعتبر هذا أفضل عقاب له لأن ما يحصل من أي معتد هو اعتداء على حق الآخرين فى العيش بحرية و يرى أن أفضل عقاب له هو عدالة المحكمة بالحكم عليه بالاعدام و يتابع قائلا إن من الأفضل أن تدافع كل فتاة عن نفسها بحملها أداة حادة وأخذ حقها بنفسها لأن هذا أفضل عقاب له.



أوضح هانى عبد الرحمن على ضرورة منع جرائم الشرف حيث تشكل المرأة 93% من جميع ضحايا جرائم الشرف فى جميع أنحاء العالم، لذلك عندما تسلك المرأه سلوكا خارجا عن الأعراف يشكك فى سيطرة و شرف الرجل و يشعر هو وأهله بالحاجة لاسترداد شرفهم و يعد قتل المرأة وسيلة لإنقاذ هذا الشرف فتختلف أشكال جرائم الشرف و لكن النهاية واحدة.



أضافت هند أحمد قائلة أن المجتمع يحتاج إلى توعية بقضايا الشرف والمرأة وعقاب المعتدين لقلة حالات الجرائم وتتمنى تطبيق قانون القتل في حالات جرائم الشرف فسيكون هذا عقاب صارم ورادع لأي مواطن يفكر في الاعتداء على أي شخص بأي شكل.

رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول الموافقة على توقيع عقوبة القتل في جرائم الشرف.قال غالى إبراهيم أحد المواطنين إن أفضل عقاب لردع المجرمين من القيام بجرائم الشرف هو القتل بحيث يكون عبرة لغيره من من يفكر القيام بجرائم الشرف و سلب الآخرين روحهم فأهم كنز للمرأة هو شرفها و الاعتداء عليها او على الآخرين بالقتل يكون أفضل عقاب له هو الإعدام أو القتل.