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حوادث

إصابة أسرتين في حادثي تصادم بـ بني سويف

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 01:24 م
حادث تصادم
حادث تصادم
محمد عبد الحليم
أصيبت أسرتان مختلفتان في حادثي تصادم اليوم ببني سويف علي الطريق الزراعي مصر أسيوط اليوم الأحد.

حيث أصيب زوجان وطفليهما، فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف بقرية " التاية " بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

وانتقلت سيارتان إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم هشام عبد الله محمد ٣٧ سنة مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته امانى عبد العزيز عبيد ٣٦ سنة، مصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وطفليهما " أسر" 4 سنوات، مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "أسيل" سنتين مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب زوجان، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم جميل منير اسكندر ٧١ سنة مصابا بكسر مضاعف بالساق اليمني، ناديه عريان عبده ٥٢ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكلاهما مقيمان بمركز ناصر وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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