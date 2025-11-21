قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عرض مقطع من صوت هند رجب في بداية حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض مقطع من صوت الطفلة هند رجب في بداية الفعاليات قبل عرض فيلمها كاملاً في ختام الليلة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يسدل اليوم،الجمعة، الستار علي الدورة 46، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الاوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائزه في مختلف المسابقات، كما سيتم تكريم مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع .

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ختام مهرجان القاهرة السينمائي هند رجب الطفلة هند رجب

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

احمد العوضي

أحمد العوضي يدعم رحمة محسن بعد فوزها بجائزه ذا بيست

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

