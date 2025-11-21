"حبيبي حسين" أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ46، جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولية، والتي ضمّت لجنة تحكيمها: الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف، والمخرج والكاتب اللبناني إيلي داغر، والمنتجة الفرنسية كلير جاديا.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو الآتي:

تنويه خاص لفيلم "عالم النبات" (The Botanist)للمخرج جينج يي

جائزة فتحي فرج – جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى "في منزل أهلي" (In My Parents House) للمخرج تيم إلريش.

جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم – والتي تُمنح للمخرج – حصل عليها فيلم "حبيبي حسين" (Habibi Hussein) للمخرج أليكس بكري.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.