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رياضة

كيشو يعود للقاهرة بعد ذهبية الألعاب الأفريقية

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:52 م
محمد ايراهيم كيشو
محمد ايراهيم كيشو
عاد محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى القاهرة عقب حصده الميدالية الذهبية، وذلك في إطار دورة الألعاب الأفريقية التى استصافتها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.

كان في استقبال كيشو د. عهد علي مديرة الدعاية والاعلام في روابط الرياضية الوكيل الحصري له.

وجه كيشو شكره لكل من وزير الشباب والرياضة و عصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة ومسئولى البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأوليمبي الذي ينتمي إليه وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصري له.

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