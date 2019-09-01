أول رد رسمي من الأهلي على فتنة المدرب الجديد

دافع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، عن مجلس إدارة النادي عقب الهجوم الشرس على المجلس برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق.



وكتب أمير توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهادة حق: لجنة التخطيط والقائمين على الملف عملوا مجهود كبير جدا الفترة اللى فاتت .. انا بساند اختيار لجنة التخطيط عشان الأهلى علمنا اننا بنساند الاختيار ومش بنهرب من المسؤولية ابدا".





وأضاف أمير توفيق: "من اهم اسباب نجاح المدير الفنى الجديد دعم جمهور الأهلى الكبير ومساندته ليه الفترة اللى جاية .. ان شاء الله رينى فايلر يطور من الفريق بالشكل المطلوب ويكون على قدر طموحات النادى الأهلى وجمهوره العظيم".



يصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي القاهرة فجر غد الاثنين بصحبة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الذي بذل جهودًا كبيرة لتنفيذ متطلبات لجنة التخطيط.



ويعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غد الإثنين المقبل لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع المدرب السويسري قبل قيادته لمران الفريق مساء نفس اليوم.



