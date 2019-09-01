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طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة على جنوب لبنان

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 04:50 م
طائرات إسرائيلية
طائرات إسرائيلية
وكالات
ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق.

وأشارت إلى أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعه مع رئيس هندوراس وتوجه إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بسبب التصعيد عند حدود لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار على جنوب لبنان بعد استهداف عدد من الصواريخ المضادة للدبابات قاعدة عسكرية إسرائيلية ومركبات للجيش.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأحد أن "عددا من الصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي ومركبات عسكرية، ثبت وقوع عدد من الإصابات".

وأضاف البيان "الجيش الإسرائيلي يرد بإطلاق النار صوب مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان".

كان حزب الله أعلن منذ قليل أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اليوم الأحد.
طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة على جنوب لبنان
طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة على جنوب لبنان
طائرة إسرائيلية تلقي مواد حارقة على جنوب لبنان

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