مؤتمر صحفي في الأهلي لإعلان تفاصيل التعاقد مع فايلر غدا

يعقد النادي الاهلي، في الواحدة ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.



وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر لمدة عام قابل للتجديد.



ويضم الجهاز المنعاون وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ مدربًا عامًا، ومدرب أحمال، ومدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.

