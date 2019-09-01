بعد مهاجمته للبيوت في مصر.. ما لا تعرفه عن حشرة القراد

أصيب أهالى كفور الرمل وطوخ طنبشا بحالة من الهلع بعدما هاجمت أعداد كبيرة من حشرات مصاصة الدماء "القراد"، الكلاب والقطط والإنسان بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع بالمنوفية؛ مما أدى إلى حالة الذعر.





وأصدر على الفور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته لأجهزة الوحدات المحلية بالتعاون مع الطب البيطري والطب الوقائي بمديرية الصحة وإدارة المكافحة بمديرية الزراعة برش المناطق المذكورة بالكامل كما كلف بتنظيم حملات توعية للمواطنين عن كيفية الوقاية منها.





وقالت الدكتورة شيرين زكي من نقابة البيطريين إن حشرة القـراد عادةً ما تلتصق بأجسام الحيوانات الأليفة؛ كالقطط، والكلاب، التي تعتبر هي الناقل الأساسي، والطبيعي لهذه الحشرة، وأحيانًا تنتقل إلى جسم الإنسان عن طريق احتكاكه بتلك الحيوانات.





وقدمت شيرين كل المعلومات اللازمة عن حشرة القراد





القراد من الكائنات مفصلية الأرجل، وصغيرة الحجم، حيث تعود لصنف العنكبيات، لاحتوائها على ثماني أرجل، كما تنتمي لفصيلة اللوكسويد التي تقسم للعديد من الأنواع، وهي موجودة بكثرة في أمريكا وأفريقيا، وتعيش من خلال امتصاص دماء الحيوانات، مما يؤدي لنقل العديد من الأمراض . كما تنشط تلك الحشرة في شهور الصيف والربيع





أعراض لدغة القراد :

احمرار شديد.

حكة مستمرة.

ألم شديد مكان اللدغة.

ورم وطفح جلدي.

ضيق وصعوبة في التنفس.

إسهال مستمر.

تقيؤ.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

اضطراب في عدد ضربات القلب.

ألم في المفاصل.





ما هي الأمراض التي تنقلها حشرة القراد ؟





أمراض بكتيرية :

الإصابة بداء اللايم.

الإصابة بالحمى الراجعة والحمى النمشية (التيفوس).

الإصابة بحمى الأرانب (داء التوليري).

حمى الجبال الصخرية المبقعة.

داء إيرليخ.





أمراض فيروسية :





حمى كولورادو القرادية.

التهاب الدماغ.

حمى القرم النزفية





بالإضافة إلى الاصابة بداء البابسيات. والمعاناة من مضاعفات السموم.و الإصابة بشلل القراد كنتيجة للإصابة الطفيلية بالقراد





⁦‼️⁩كيفية الوقاية من حشرة القراد





الحرص على التخلص من الأثاث المهمل والكراكيب وأكوام الورق، والعشب حول المنزل، وذلك لأن مثل هذه المناطق تعتبر بيئة مناسبة تختفي فيها حشرة القراد.





التحقق من أماكن اختباء القراد

الحرص على استعمال المبيدات الحشرية في المناطق التي من الممكن أن تختبئ بها حشرة القراد؛ مثل: الجدران ، الأسوار، والحظائر.





الحرص على رعاية الحيوانات الأليفة والمحافظة على نظافتها، ولهذا يجب تجهيز الحيوانات بأطواق مضادة للقراد، ومراجعة الطبيب البيطري بشكل مستمر والمداومة على استخدام الأدوية المضادة للطفيليات





كيفية إزالة حشرة القراد من الجسم او من الكلاب





_ ارتداء قفازات واقية

_ استخدام ملقاط لإزالة القراد, أو باستخدام اداة إزالة القراد من أي متجر لبيع أدوات الحيوانات الأليفة





_ إزالة القرادة بوضع الملقاط أو الأداة على رأس القرادة في أقرب نقطة للجلد. ثم لفها ببطء وجذبها بشكل رأسي وبدون حركة لليمين ولليسار حتى نضمن عدم بقاء رأس القرادة داخل الجسم مما يستلزم العلاج لمدة طويلة





_ بعد إزالة القراد, يوضع في طبق به بعض الكحول معد مسبقا. لا تقم بحرق القراد ولا تقم بالقاءة في أي مكان وكذلك لا تقم بسحقه بيديك.





_سيخلف مكان القراد التهاب في الجلد وخدش بسيط يستلزم التطهير ومن الممكن استخدام مرهم مضاد حيوي في مكان الإصابة.





إجراءات يتم اتخاذها في الكلاب بعد إزالة الحشرة :





★ تحميم الكلب بمادة مطهرة وقاتلة للقراد. مثل مادة (البيوتكس) ،

يتم وضع 1 سنتيمتر من البيوتكس إلى 1 ليتر من الماء ويتم تحميم الكلب. بمعنى أنه لو تم تحميم الكلب بواسطة 5 ليتر ماء يجب أن تضع 5 سنتيمتر فقط من مادة البيوتكس

والحرص على وضع كمامة على فم الكلب أثناء الحموم حتى لا يقوم بلعق جسمه تجنبا التسمم بالبيوتكس





★ يتم تحميم الكلب في مكان غير مكان معيشته, حتى نضمن ألا تنتقل له أي حشرات من مكان المعيشة أو إلى مكان المعيشة





★ تجنب وصول الماء إلى العينين أو الأذن.





★ ترك الكلب ليجف تماما في الشمس بعد الحمام. ثم قم بشطف جسم الكلب بأحد أنواع الشامبو (نيزورال) او لوشن يحتوي على الإيڤرمكتين مثل إيفرزين





★ تجفيف الكلب تماما ، ثم وضع أمبول بارس او ريفوليوشن على ظهر الكلب, يمكنك استشارة طبيب بيطري في كيفية وضع الأمبول والجرعة المناسبة لحجم وعمر الكلب



