سيد معوض: فايلر تعرض للضغوط قبل قدومه لـ الأهلى.. فيديو

تمنى سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق، ان يفوز الاحمر ببطولة أفريقيا تحت قيادة السويسري رينيه فايلر الفنية.



وقال سيد معوض في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "مدرب الاهلي الجديد تعرض للضغوطات من قبل توليه المسئولية الفنية بشكل رسمي".



وأكمل سيد معوض: هكذا يتميز المدرب، بالتعامل مع الضغوطات، وفايلر واجه ذلك مبكرا.



وتابع سيد معوض : اتمنى ان ينجح فايلر في قيادة الأهلي إفريقيا واعادة اللقب الغائب، هذا هو الاهم.



وأردف سيد معوض: ما حدث مع لاسارتي كان غير صحيح، المدرب وصل له ان الدوري إنجاز لنا، وهذا الأمر غير مقبول.



وتابع سيد معوض: الدوري ليس هدفنا كما قال، فالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هو الأهم.