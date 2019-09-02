7 سبتمبر.. الحلقة الأولى من برنامج الأبواب المغلقة على On E

تعرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "الأبواب المغلقة" يوم السبت الموافق 7 سبتمبر على قناة On E وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.
وفى أولى حلقات الموسم الثانى يرصد الإعلامى جورج قرداحى جريمة مقتل رجل مسن، على يد شخصين رغم شهرته بالعطاء وخدمة الناس، وتساءل "قرداحي": هل معنى ذلك أن نمتنع عن فعل الخير.
يذكر أن البرنامج يقدمه الإعلامى جورج قرداحى، ويذاع فى الحادية عشر مساء السبت على ON E.
وفى أولى حلقات الموسم الثانى يرصد الإعلامى جورج قرداحى جريمة مقتل رجل مسن، على يد شخصين رغم شهرته بالعطاء وخدمة الناس، وتساءل "قرداحي": هل معنى ذلك أن نمتنع عن فعل الخير.
يذكر أن البرنامج يقدمه الإعلامى جورج قرداحى، ويذاع فى الحادية عشر مساء السبت على ON E.