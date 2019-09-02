7 سبتمبر.. الحلقة الأولى من برنامج الأبواب المغلقة على On E

تعرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامج "الأبواب المغلقة" يوم السبت الموافق 7 سبتمبر على قناة On E وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



وفى أولى حلقات الموسم الثانى يرصد الإعلامى جورج قرداحى جريمة مقتل رجل مسن، على يد شخصين رغم شهرته بالعطاء وخدمة الناس، وتساءل "قرداحي": هل معنى ذلك أن نمتنع عن فعل الخير.



يذكر أن البرنامج يقدمه الإعلامى جورج قرداحى، ويذاع فى الحادية عشر مساء السبت على ON E.