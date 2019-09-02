حلال ولا حرام ؟ .. سعد الهلالي يعلق على إعلان ريم مهنا تجميد بويضاتها

رد الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على إعلان إحدى الفتيات على فيس بوك وهي ريم مهنا حول تجميد بويضاتها، لأول مرة في مصر.



وأوضح الهلالي في تصريحات تليفزيونية ، إن الفقه هو الفهم وهو متغير وكثير ، لكن الخط الاحمر في الإسلام هو اختلاط الأنساب".



واستشهد الهلالي على ذلك، بالآية القرآنية «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله».



وتابع إن هناك فقهاء سيتقبلون وآخرين لن يتقبلوا الأمر ، فإن الأمر يرجع للفقيه إن كان يرى حق تجميد الحيوانات المنوية أو البويضات، لأنها ملك للزوج أو الزوجة ، أما فقهاء آخرون سيقولون إنه قبل عقد الزواج ، وهنا اتجاه فقهي آخر سيرفض.



وأكد أن المرأة ينتهي عندها إنتاج البويضات عند سن معين ، أما الرجل فمستمر في إنتاج الحيوانات المنوية ، وفي هذه الحالة تحتاج المرأة إلى رحم مؤجرة إذا جمدت بويضاتها ورغبت في الإنجاب.



وأوضح أن فرض الأمر الواقع والحدث الواقعي ربما يجعل للفقه استسلاما وقبولا، مثلما حدث مع طفل الأنابيب، فعندما ظهر تخطيناه بسريان الأمر الواقع.



