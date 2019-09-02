التركيز يسيطر على تريزيجيه خلال مرانه صباح اليوم باستون فيلا

شارك محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق استون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، في مران فريقه صباح اليوم، استعدادا لـ ويست هام يونايتد ضمن مباريات الجولة الخامسة لـ الدوري الإنجليزي.



وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـ تريزيجيه خلال مرانه بالفريق وظهرت عليه ملامح الجدية والالتزام.



وتعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" للطرد خلال مباراة فريقه أستون فيلا مع كريستال بالاس، ضمن المنافسات التي جمعتهما بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وحصل تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 من الشوط الأول، ثم حصل على إنذار آخر في الدقيقة 54، ليطرد في رابع مبارياته في الدوري الإنجليزي مع فريقه الجديد أستون فيلا.



وسيغيب النجم الدولي المصري عن مباراة فريقه القادمة أمام ويست هام يونايتد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري.



يذكر أن تريزيجيه انتقل لصفوف نادي أستون فيلا هذا الصيف، قادمًا من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.