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اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:23 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وعززت من ارتفاع المؤشرات في بداية التعاملات؛ مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 0.66% مسجلا مستوى 15031.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.40% مسجلا 556.98 نقطة.. وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.99% مسجلا 1475.45 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بمستهل تعاملات اول الأسبوع نحو 493,2 مليون جنيه من خلال كمية تداول 80.2 مليون سهم بتنفيذ 12904 صفقة.

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