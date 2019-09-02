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محافظ بني سويف: تطوير قصور وبيوت الثقافة بالمدن والقرى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:40 م
محافظ بني سويف: تطوير
محافظ بني سويف: تطوير قصور وبيوت الثقافة بالمدن والقرى
محمد عبد الحليم
ناقش المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف، عددًا من الخطوات والآليات والخطوات العملية للدفع بقطاع الثقافة في المحافظة، وذلك من منطلق أهمية القطاع الحيوية في رفع الوعي لدى المواطنين وتنمية المواهب ضمن رؤية مصر 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

وناقش المحافظ مع مسئولي وزارة الثقافة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير لعدد من قصور الثقافة على مستوى المحافظة،مطالبًا بأهمية توفير الحلول لمشكلات عدد من قصور وبيوت الثقافة خاصة بيت ثقافة أبوصير الملق، الذي يعتبر منارة ثقافية للقرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى تأهيل بيت ثقافة ببا، ومناقشة الحلول والبدائل للوضع الحالي بقصر ثقافة شرق النيل بمدينة بني سويف، كأحد المشروعات المتعثرة بالمحافظة.

كما تطرق اللقاء لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها بقصر ثقافة بني سويف لتلافى بعض الملاحظات التي رصدها المحافظ خلال جولاته الميدانية، وجرى التنسيق مع الوزارة لإجراء صيانة شاملة ودعم منظومة الحماية المدنية بالقصر الذي يمثل المنارة الثقافية الأساسية لمحافظة بني سويف.

وطالب المحافظ بأهمية الصيانة الدورية أو السنوية لقصور الثقافة خاصة بعد أعمال التطوير التي ستشهدها المنظومة على مستوى المحافظة، حيث سيحافظ ذلك على الجهود المبذولة وأصول الدولة الحيوية.

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