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فن

شاهد..إلهام شاهين برفقة عفاف راضى فى أحدث ظهور لهما

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:41 م
الهام شاهين وعفاف
الهام شاهين وعفاف راضى
القسم الميدانى
شاركت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة برفقة الفنانة عفاف راضى وابنتها.

وعلقت الهام شاهين على الصورة: "مع النجمة عفاف راضى و إبنتها صاحبة الصوت الرائع مى".

ونالت الصورة استحسان العديد من متابعى الها شاهين عبر انستجرام، وجاءت التعليقات على هذا النحو:

الله الله على الناس الحلوة
انسانة رائعة وفنانة محترمة
فستانك رائع
بكل

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