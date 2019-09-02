فلسطين: تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة تعيد الصراع لمربعه الأول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية "خطيرة وتعيد الصراع في فلسطين إلى مربعه الأول".



وطالب رئيس الوزراء - في مستهل اجتماع الحكومة الـ19، اليوم /الاثنين/ - المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.



ودعا دول العالم إلى صد العدوان الإسرائيل الهمجي، والذي كان آخره استهدافها لمناطق في العراق، وفي لبنان، إلى جانب اعتداءاتها المتكررة في فلسطين.



وفي سياق آخر ، قال أشتية إن الأزمة المالية ما زالت قائمة، مطالبا إسرائيل بتحويل الأموال غير منقوصة، في وقت تواصل فيه اقتطاع الجزء المتعلق بأسر الشهداء والأسرى.



وشدد على ضرورة مواجهة الاستيطان ليس فقط من خلال الأمم المتحدة والأروقة السياسة، إنما بالثبات على الأرض والتسمك بها، مطالبا كل من يملك قطعة أرض بأن يستثمرها ويزرعها بالمقابل ستعمل الحكومة على مساعدته.



ولفت أشتية إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى تعد حلقة جديدة لخلق أمر واقع جديد، مشددا على أن الحكومة ستقوم بمواجهة هذا الأمر .



وطالب المجتمع الدولي بتجديد تفويض وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتعزيز دورها المالي والمؤسساتي، كونها تعنى بشئون اللاجئين.