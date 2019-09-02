بحضور فايلر .. سيد عبد الحفيظ يجتمع بالجهاز الفني الجديد لـ الأهلي في التتش

ولم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الكروي انطلق في معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.



ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.



يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، اجتماعًا مع الجهاز الفنى بالكامل بقيادة رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر الجديد، في غرف الجهاز الفني بالتتش.ووقع رينيه فايلر، على عقود تدريب الأهلي، بداية من الموسم الجديد، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي.وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية.وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتي والذى وافق الأهلي على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها.