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اتحاد الأطباء العرب ينظم مؤتمرا علميا لإصلاح تشوهات العظام بالقاهرة 11 سبتمبر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
محمد غالي
ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب بالتعاون مع الرابطة العربية لإصلاح تشوهات وإطالة العظام، بمشاركة عدد من الجامعات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية، المؤتمر العلمي الخامس للدبلوم المهني في إصلاح تشوهات وإطالة العظام (LRS).

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاث أيام من 11 : 13 سبتمبر الجارى إلى تنمية مهارات أطباء جراحة العظام في مصر والوطن العربي، ورفع كفاءاتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على المستجدات الطبية ، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية في الوطن العربي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بالمعمل التشريحى ويدير التدريب فريق أمريكي مصري ، ومحاضرات لرواد جراحة العظام فى العالم وورش عمل أخرى تتناول أبرز المستجدات فى عالم جراحة العظام.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أهمية هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة التى تهدف إلى تنمية مهارات الكادر الطبي في مصر والوطن العربى ، ورفع كفاءتهم من خلال تبادل الخبرات، وإطلاعهم على ما هو جديد خاصة فى مثل هذه التخصصات الدقيقة ، كما أن هذه المؤتمرات هى جزء من رسالة اتحاد الأطباء العرب فى تأهيل الكوادر الطبية مما يسهم فى تحسين الأوضاع الصحية فى الوطن العربى.

يذكر أن المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي متخصص في تقديم البرامج الطبية المهنية حيث قدم أكثر من 15 دبلوما مهنيا و5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 5000 خريج مصري وعربي .

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