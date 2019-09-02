تفعيلا لدور المرأة .. 6 إدارات نسائية جديدة بالحرمين الشريفين



أولًا : الإدارات العامة النسائية بالرئاسة:



الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية النسائية

الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية

الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية

الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتطوير والتقنية النسائية

الإدارة العامة للمتابعة النسائية



ثانيًا/ الإدارات العامة النسائية بالوكالة:



الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية

الإدارة العامة للتخطيط والتقنية والشؤون التطويرية والإدارية النسائية

الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية

الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود النسائية

الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية



ثالثًا/ الإدارات النسائية الجديدة بالوكالة:

إدارة الشؤون العلمية النسائية



كما وجه السديس، بإعادة هيكلة الإدارات النسائية بالرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي، بما يحقق معايير الجودة ويساعد في رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

أصدر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرارًا بإنشاء 6 إدارات عامة نسائية تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام ومسجد رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواكبةً لرؤية الخير والنماء رؤية (٢٠٣٠)، تفعيلًا لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.وجاءت القرارات كما يلي: