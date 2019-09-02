تحسبا لمرور الإعصار دوريان الكارثي.. فلوريدا تتخذ إجراءات وقائية

أصدرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية أمرا بإجلاء مئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية، كإجراء وقائي تحسبا لمرور الإعصار دوريان، الذي بلغ الفئة الخامسة.





ومن المتوقع أن يقترب الإعصار من ساحل فلوريدا (شمال شرق الولايات المتحدة)، مساء الاثنين والثلاثاء، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية.





وحث الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس السكان على أن "يبقوا يقظين" والجزء الأكبر من فلوريدا هو عبارة عن شبه جزيرة، تكون كل عام في الصف الأول خلال موسم الأعاصير. ولأن أراضيها مسطحة وارتفاعها منخفض فهي مهددة خصوصا بارتفاع منسوب المياه وتشكل الفيضانات، وهي التهديد الأبرز بالنسبة للسكان.





ووفق عنصر يعمل في تنسيق عمليات الإغاثة، ينتشر حاليا في فلوريدا 12 ألف عسكري استعدادا لوصول الإعصار.





ووصف مركز الأعاصير الوطني الأمريكي الإعصار دوريان بـ"الكارثي" بعد أن ضرب منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاما، المؤلف من نحو 700 جزيرة





وقد أمرت السلطات بإجلاء مئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية، وأعلنت حالة الطوارئ في فلوريدا وفي 12 مقاطعة من ولاية جورجيا.





ما زالت جزر الباهاما الاثنين تحت خطر الإعصار دوريان مع أمطار غزيرة ورياح وصلت سرعتها 300 كلم في الساعة لم يسبق أن شهدها الأرخبيل الكاريبي، فيما يواصل الإعصار تقدّمه نحو الولايات المتحدة.





وأمرت السلطات في الولايات المتحدة بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.





كما أعلن حاكم كارولاينا الجنوبية، هنري ماك ماستر، حالة الطوارئ في الولاية. وقال إن "قوة الإعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات". وأمر الحاكم بإجلاء إلزامي لسواحل الولاية وهو إجراء يطال نحو 800 ألف نسمة.





ومن المقرر إغلاق مطار أورلاندو الذي تصل إليه رحلات سياح جاؤوا لزيارة "ديزني وورلد" ابتداء من الساعة 6:00 توقيت جرينيتش، صباح الاثنين.



