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محافظات

لأول مرة.. الغردقة تستضيف بطولة الصعيد للسباحة القصيرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تستضيف مدينة الغردقة لأول مرة بطولة الصعيد للسباحة القصيرة بنادي سينزو الرياضي بمدينة الغردقة وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وذلك برعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد شادي حسين مدير عام نادي سنزو مستضيف البطولة أنه لأول مرة تقام بطولة الصعيد في مدينة الغردقة بمشاركة عدد ٤٠٠ سباح يمثلون عدة أندية.

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