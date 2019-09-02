شاهد.. أحدث صور حفل زفاف الممثل الأمريكي دوين جونسون

نشر الممثل الأمريكي دوين جونسون الملقب بـ ذا روك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له مع عائلته من حفل زفافه على زوجته لورين.



وعلق ذا روك علي الصورة موجها الشكر إلى عائلته علي هذه الأوقات اللطيفة.



وتركزت تعليقات متابعيه على تهنئة الزوجين على حفل زفافهما المميز على شواطئ هاواي.



يذكر أن دوين جونسون مصارع محترف وممثل له تاريخ كبير فى المصارعة ومن أكثر المصارعين شعبية على مر السنين، وحاز على بطولات كثيرة في مصارعة اتحاد وورلد ريستلنج فدريتشان (WWE)اهمها طبعا حزام الاتحاد العالمي للمصارعة.