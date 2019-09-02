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محافظات

محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:06 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
يوسف رجب
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعي المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، بحضور المحاسب كمال شلبي السكرتير العام والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وشهد اللقاء عرض ما يزيد عن 300 طلب ما بين شكاوى وطلبات تعيين والحصول علي مسكن واستخراج تراخيص أراضي و ندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق"كهرباء، صرف صحي، مياه" والعلاج على نفقه الدولة ومساعدات عاجله.

وأشار محافظ قنا، إلى أن كل الطلبات المقدمة سوف تخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

كما أعطى الهجان، تعليماته للقيادات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض في الشكاوى المقدمة في اللقاء والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.
محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي
محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي
محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي
محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي
محافظ قنا يتلقى ٣٠٠ طلب من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

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