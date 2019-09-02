ضربة قوية لـ فايلر .. إصابة نجم الأهلي في أول مران تحت قيادة المدرب الجديد

تلقى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ضربة قوية في أول أيامه خلال مران الفريق بالوقت الحالي باستاد مختار التتش.



وتعرض مهاجم الفريق مروان محسن إلي إصابة خلال المران الذي يقام بالوقت الحالي باستاد مختار التتش.



وتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الطبيب خالد محمود إلى أرض المران من أجل إسعاف اللاعب فور إصابته.



وعاد مهاجم النادي الأهلي مروان محسن إلي التدريبات من جديد عقب خضوعه إلى الفحص الطبي في المران.



ويعد هذا أول مران يقوده المدير الفني الجديد رينيه فايلر وذلك بعدما تم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم بالنادي الأهلي.