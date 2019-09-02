ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة قوية لـ فايلر .. إصابة نجم الأهلي في أول مران تحت قيادة المدرب الجديد

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:41 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
عبدالحكيم ابو عليم - نور عادل
تلقى الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ضربة قوية في أول أيامه خلال مران الفريق بالوقت الحالي باستاد مختار التتش.

وتعرض مهاجم الفريق مروان محسن إلي إصابة خلال المران الذي يقام بالوقت الحالي باستاد مختار التتش.

وتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الطبيب خالد محمود إلى أرض المران من أجل إسعاف اللاعب فور إصابته.

وعاد مهاجم النادي الأهلي مروان محسن إلي التدريبات من جديد عقب خضوعه إلى الفحص الطبي في المران.

ويعد هذا أول مران يقوده المدير الفني الجديد رينيه فايلر وذلك بعدما تم تقديمه في مؤتمر صحفي اليوم بالنادي الأهلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي الجديد.. 10 معلومات عن رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر

فايلر يتفقد منشآت استاد التتش قبل قيادة مران الأهلي

سامي قمصان ينضم لجلسة لجنة التخطيط مع الجهاز الفني الجديد للأهلي

بحضور فايلر .. سيد عبد الحفيظ يجتمع بالجهاز الفني الجديد لـ الأهلي في التتش

جولة تفقدية لـ رينيه فايلر بمنشآت التتش في الأهلي

شاهد.. أول ظهور للسويسري رينيه فايلر باستاد التتش وغرف الجهاز الفني

ترشيحاتنا

فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية

نبيل الحلفاوي عن عدم ذكر اسم الخطيب بالمؤتمر: الأهلي يا سادة

متهم بقتل كفيله.. ننشر تفاصيل الحكم على مصري في السعودية بالإعدام

مرتضى منصور عن عماد السيد: خلاص بقيت بوفون الزمالك

الزمالك يكشف حقيقة إيقاف طارق حامد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة مجدى تظهر بإطلالة بسيطة

بـ بنطلون شفاف.. نيرمين الفقى تثير الجدل فى الساحل

بعد تعرضه لـ حادث مروع .. تعرف على حياة كيفين هارت Kevin Hart المأساوية .. صور