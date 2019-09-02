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رياضة

كأس مصر .. بيراميدز يكتفي بهدفين أمام بتروجت فى الشوط الأول

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:01 م
لاعبي فريق بيراميدز
لاعبي فريق بيراميدز
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أحداث الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل لاشئ أمام منافسه بتروجت فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب بتروسبورت ، فى إطار نصف نهائي كأس مصر لموسم 2018-2019.

الدقيقة الأولى شهدت فرصة خطيرة لبيراميدز بعد تمريرة بين أنطوي وتراوري في منطقة الجزاء كادت تسفر عن الهدف الأول لكن الدفاع أبعدها إلى ضربة ركنية انتهت برأسية خطيرة أبعدها الحارس.

وتوغل إسلام عيسى على الجانب الأيسر في الدقيقة 16 ليرسل عرضية رائعة حولها إريك تراوري برأسية متقنة مرت إلى الشباك لتعلن عن هدف أول لـ بيراميدز.

وكاد إسلام عيسي أن يضيف الهدف الثاني لـ بيراميدز في الدقيقة 26 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس نجح في تحويلها إلى ركنية لم يستفد منها الفريق الأزرق.

إبراهيم حسن مر من الدفاع بمهارة من الجهة اليسرى في الدقيقة 36 ليرسل الكرة إلى جون أنطوي المنفرد بلا رقابة، لكنه حول الكرة برأسية إلى جوار القائم الأيمن.

واحتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لصالح بتروجيت في الدقيقة 38 بعد تسديدة لمست يد مدافع بيراميدز أحمد أيمن منصور ليتصدى اللاعب أحمد عفيفي للتنفيذ ويرسل تسديدة ضعيفة للغاية على يمين مهدي سليمان الذي تصدى للكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 44 ضاعف إبراهيم حسن تقدم بيراميدز بعد تسديدة أرضية قوية مرت من الحارس وعانقت الشباك قبل أن تخرج من جديد نظرًا لوجود قطع في الشباك ما أثار الشكوك حول احتساب الهدف، لكن الحكم أشار باحتسابه في النهاية.

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