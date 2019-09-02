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رياضة

سيارة BMW 318i .. تركي ال الشيخ يعلن تفاصيل مسابقته الجديدة.. تعرف عليها

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:11 م
تركي الشيخ
تركي الشيخ
نور عادل
أعلن المستشار السعودي، تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا، عن شروط المسابقة الجديدة الخاصة به.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شروط المسابقة الجديدة المتعلقة بتوقع نتائج نادي الميريا في دوري الدرجة الثانية الاسباني.

وجاءت شروط المسابقة كالآتي "إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة BMW 318i موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة :

1. الإجابة الصحيحة عن السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik
4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad
7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا و Malaga القادمة والتي ستقام بتاريخ ٧/٩/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. وسيدخل السحب أيضًا من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.



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