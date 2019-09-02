رينيه فايلر مثل لاسارتي .. نجم الأهلي السابق: الأزمة في اللاعبين

قال مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، إن قدوم رينيه فايلر مدرب الأحمر الجديد لن يغير شيئا.



وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: أي مدير فني سيقود الأهلي الفترة المقبلة سيكون مثل لاسارتي، فالمشكلة لم تكن في الأخير، ولكنها في اللاعبين المتواجدين حاليا.



واتم كلماته : الزمالك هو من اهدى الدوري للاهلي، أرى أن فايلر لن ينجح مع الأحمر.