بعثة رجال تنس الطاولة تصل المغرب للمشاركة في البطولة العربية

وصلت بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي، إلي دولة المغرب لخوض منافسات بطولة الأندية العربية رقم 31، التي تقام في مدينة أغادير خلال الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري.





وينافس الأهلي في البطولة، 20 فريقا، أبرزها "نادي التضامن والفحيحيل من الكويت، والريان وقطر القطري، و والبحرين وسار البحريني".





وتقام البطولة من 4 مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، يتأهل أول وثاني المجموعة إلي الأدوار النهائية في البطولة.





ويذكر أن الأهلي حصل علي لقب البطولة العربية العام الماضي، بعد الفوز بالمركز الأول، بينما أحتل البحرين البحريني المركز الثاني.





ويمثل الأهلي في البطولة 6 لاعبين هم : سيد لاشين، ومحمد البيلي، وخالد عصر، ومحمد شومان، وعمر بدير، وشادي مجدي.





ويقود جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وعمرو رضا مدربا عاما، الخبير الصيني مستر زنج، وأحمد حامد إداريا.