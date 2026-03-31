أصناف جديدة عالية الإنتاجية.. الزراعة تستعد لموسم صيفي مختلف في 2026

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة العمل السنوية لتقييم نتائج اللمحاصيل الصيفية لموسم 2025، تحت شعار: "استدامة إنتاج المحاصيل الصيفية في ظل تحديات الإنتاج"، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود الوزارة لدعم المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي القومي.

وافتتح فعاليات الورشة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن بعض وزراء الزراعة ورؤساء المركز السابقين، ونواب رئيس المركز للبحوث والإنتاج، ومديري المعاهد والمعامل المركزية، وممثلي الجامعات والقطاع الخاص، مما يعكس تكامل الجهود بين البحث العلمي وكافة مؤسسات الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن توقيت الورشة يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى التحديات العالمية المتسارعة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتا الى أن المركز يضع على رأس أولوياته تطوير استنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتميز بالإنتاجية العالية، والقدرة على تحمل الإجهادات البيئية، وقلة الاحتياجات المائية، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستدامة وترشيد الموارد.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، نتائج البرامج البحثية للمحاصيل الصيفية الرئيسية مثل (الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة، فول الصويا، محاصيل العلف، والزيوت)، كما كشف عن أن الورشة تهدف صياغة "خارطة طريق" فنية وعلمية واضحة للموسم الزراعي المقبل 2026، تستهدف تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وتقليل الفجوة الغذائية.

وأضاف عمار أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة بضرورة دعم البحوث التطبيقية وربطها المباشر باحتياجات المزارع المصري، تفعيل دور الإرشاد الزراعي لنقل التوصيات الفنية الحديثة من المعامل إلى الحقول مباشرة، فضلا عن تحسين جودة المحاصيل لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتضمنت الورشة جلسات علمية متخصصة وحلقات نقاشية موسعة، انتهت بصياغة حزمة من التوصيات التنفيذية لدعم خطط التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات البحثية وتكثيف الجهود الميدانية لمواجهة التحديات الراهنة بما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة.