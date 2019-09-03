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رياضة

شيلوه من فوقي لأموته.. سيد عبد الحفيظ يسخر من تصريحات أمير مرتضى.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
ريهام بكير
سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تصريحات امير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والتي ادلى بها عقب مباراة الاتحاد السكندري، وهي "اتمنى ان يعود الاهلي لسابق عهده".

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، ان تلك التصريحات تشبه جملة في مسرحية قديمة، وهي "شيلوه من فوقي لأموته".

واضاف سيد عبد الحفيظ ، ان سياسة الاهلي لن تتغير، وهي اضرب الكبير يخاف الكبير، والاهلي ينافس الجميع ويحترمهم في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن سنة الحياة هي ان المارد الاحمر دائما يفوز على الزمالك واحيانا يفوز الاخير مرة او اتنين ، وهو الاستثناء.

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