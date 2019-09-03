كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انه دائما يتذكر كلمات الراحل ثابت البطل مدير الكرة السابق واحد اهم حراس المرمى في تاريخ مصر ، وكان يقول له "لو دامت لغيرك ما كانت وصلت لك".



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة الأهلي، ان الفريق دائما يدرس سلبياته وايجابياته واحتياجاته لاستكمالها وتدعيم صفوفه ، وليس مثل الفِرَاشة التي تستخدمها بعض الاندية كل موسم لتقديم 17 لاعبا ومدربا.



واضاف سيد عبد الحفيظ ، ان سياسة الاهلي لن تتغير وهي "اضرب الكبير يخاف الكبير"، والاهلي ينافس الجميع ويحترمهم في الوقت نفسه.



