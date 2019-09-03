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تعرف على علاقة السفير الروسي الراحل بالزعيمين ناصر والسيسي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
السفير الراحل سيرجي
السفير الراحل سيرجي كريبتشينكو
محمد وديع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، الاثنين، وفاة السفير الروسي في القاهرة، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد المستشفيات، عن عمر ناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن كيربتشينكو توفي داخل المستشفى بشكل مفاجئ.

علاقة الأسرة بالزعيم عبد الناصر
وينتمي السفير الروسي كيربيتشينكو إلى أسرة عريقة من أب هو الجنرال فاديم كيربيتشينكو، وكان يعمل كمقاتل في الفرقة 103، التابعة لحرس الكرملين. والجنرال فاديم كيربيتشينكو كان أول من اكتشف وقدم الرئيس الراحل عبد الناصر إلى شيبيليف موفد القيادة السوفيتية إلى القاهرة في عام ١٩٥٥، فيما شاءت الأقدار أن يتولى كيربيتشينكو الترجمة للزعيم السوفييتي خروشوف خلال أول زيارة رسمية قام بها عبد الناصر لموسكو في عام ١٩٥٨.

علاقة السفير بالرئيس السيسي
ومثلما تولى الوالد الجنرال فاديم كيربيتشينكو الترجمة لزعيمي الاتحاد السوفييتي ومصر في موسكو، عادت الأقدار لتحمل الحفيد فاديم سيرجييفيتش كيربيتشينكو- الذي حمل نفس اسم جده- ليتولى الترجمة للرئيسين عبد الفتاح السيسي وبوتين في سوتشي في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس السيسي لروسيا في عام ٢٠١٤.

وعمل سيرجي كيربيتشينكو، سفير روسيا في مصر، خلال فترة هي الأخطر والأهم في تاريخها المعاصر، وكان أحد أهم خبراء منطقتنا العربية التي خبرها ودرس شئونها وقضاياها في معهد العلاقات الدولية الذي تخرج فيه عام ١٩٧٣ ليلتحق بالخارجية السوفيتية التي أوفدته في مستقبل حياته المهنية إلى سفارتها في دمشق ثم لاحقا إلى الأردن.

واختارته موسكو ليفتتح أول سفارة لها في الرياض بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية كقائم للأعمال بها في مطلع تسعينات القرن الماضي قبل توليه سفارة بلاده في الإمارات العربية.

وأعقب ذلك بالعمل سفيرا لروسيا في ليبيا ومنها إلى دمشق التي ظل بها لمدة خمس سنوات سفيرا لموسكو قبل انتقاله إلى القاهرة في عام ٢٠١١.

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