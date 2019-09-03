فيسبوك تختبر ميزة جديدة على غرار إنستجرام

اكتشفت الخبيرة التقنية جين مانشون وونج "Jane Manchun Wong"، أن شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook" تختبر ميزة إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، وذلك على غرار اختبارها على موقع مشاركة الصور والفيديو إنستجرام "Instagram" المملوك لها في 7 دول.



وقالت المهندسة "جين مانتشون وونج"، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر": "إن فيسبوك تعمل على اختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات أيضًا"، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



ولقد بدأ موقع إنستجرام "Instagram" بالفعل في اختبار خاصية إخفاء عدد الإعجابات على بعض الحسابات بنفس الطريقة في وقت سابق من هذا العام، وهناك دلائل على نجاحها حتى الآن، حيث تم إنتشار ذلك الاختبار ليشمل المزيد من البلدان، ويبدو إنها تنال إعجاب المستخدمين الذين اشتركوا في اختبارها.



ونشرت "وونج" على حسابها بموقع "تويتر"، لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أعجبوا بالمنشور ثم كلمة آخرين، ولكن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا.



ووفقا لموقع تك كرانش "TechCrunch" التقني، إن وونج رأت الميزة في تطبيق فيسبوك على نظام التشغيل أندرويد، وأكدت شركة "فيسبوك" للموقع أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين بعد.



وذكر الموقع أن فيسبوك رفضت الإفصاح عن نتائج اختبار هذا التغيير في تطبيق "إنستجرام"، الذي بدأ في شهر أبريل الماضي في كندا، ثم أضافت 6 دول أخرى: البرازيل، ونيوزيلندا، وأستراليا، وإيطاليا، وإيرلندا، واليابان إلى الاختبار في شهر يوليو الماضي.

