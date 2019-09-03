الزراعة: مصر تتميز بالقطن طويل التيلة لتفوقه على الأنواع العالمية ..فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض ووحدة المياه، من خلال التوسع الأفقى فى المناطق المزروعة وإيجاد مصادر مياه بديلة، إضافة إلى تعظيم مصادر الإنتاج الرئيسية من خلال تطوير وتحديث أساليب الزراعة.





وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن محصول القطن أحد المحاصيل الهامة التى تتم زراعتها، مؤكدًا أن مصر تتميز بزراعة القطن طويل التيلة لأنه فائق الطول.





وأوضح الدكتور محمد القرش، أن القطن المصرى يتفوق على أى نوع قطن عالمى آخر، لافتًا إلى أن شركات الغزل والنسيج الأجنبية تحرص على استيراد القطن الخالى من الملوثات والمتبقيات البلاستيكية الموجودة فى الشكائر.





وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة لإعطاء شهادة تؤكد أن القطن المصرى خالٍ من أى ملوثات وجودته عالية.