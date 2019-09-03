بعد أزمته مع ساديو ماني.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

يدرس مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي التخلي عن خدمات نجمه المصري محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن ليفربول يدرس بيع محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.



وأضافت الصحيفة، أن ليفربول يرى أن الوقت أصبح مانسبا لبيع محمد صلاح، من أجل توفير المال للتعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم.



وتابعت الصحيفة، أن محمد صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، حيث فاز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبرييمرليج، خلال آخر موسمين.



وكان محمد صلاح دخل في أزمة مع زميله ساديو ماني، في مباراة بيرنلي الماضية، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة لزميله للسنغالي في 83 من عمر المباراة، الجدل، خاصة وأن ماني كان غير مراقب تماما، وفرصته في التسجيل ستكون كبيرة.



وانفعل ساديو ماني على الطاقم الفني لليفربول عقب تبيدله في الدقيقة 83، بسبب عدم تمرير محمد صلاح الكرة له، لكن يورجن كلوب استطاع السيطرة على غضب السنغالي ساديو ماني.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.