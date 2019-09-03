شاهد.. حفيدة شريف منير فى أول يوم دراسي لها

نشر الفنان شريف منير، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لحفيدته فى أول يوم دراسى لها.وكتب شريف معلقا على الصورة "لارا حفيدتي حبيبتي أول يوم دراسة سنه أولى .. حبيبة جدو شريف يا ناااااااس".ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالآتى:ربنا يحميها يااستاذ شريف ويخليهالك ويخليها لماماتها استاذه اسماربنا يحفظها..وتبقي أحسن حاجة في الدنيا أما تكبر.ربنا يحفظها ويبارك فيها يارب وتفرحوا بيها احسن الناسعقبال ما تصورها وهى ف الجامعه ياربربنا يبارك فيها ويجعلها ذريه صالحه باره بيكميذكر أن الفنان شريف منير أعلن عن الفرقة الموسيقية في سبتمبر الماضي، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يتم تغييره إلى "نوستالجيا" خاصة أنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وهند صبري.