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فن

شاهد.. حفيدة شريف منير فى أول يوم دراسي لها

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
شريف منير
شريف منير
رنا اشرف
نشر الفنان شريف منير، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لحفيدته فى أول يوم دراسى لها.

وكتب شريف معلقا على الصورة "لارا حفيدتي حبيبتي أول يوم دراسة سنه أولى .. حبيبة جدو شريف يا ناااااااس".

ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

ربنا يحميها يااستاذ شريف ويخليهالك ويخليها لماماتها استاذه اسما

ربنا يحفظها..وتبقي أحسن حاجة في الدنيا أما تكبر.

ربنا يحفظها ويبارك فيها يارب وتفرحوا بيها احسن الناس

عقبال ما تصورها وهى ف الجامعه يارب

ربنا يبارك فيها ويجعلها ذريه صالحه باره بيكم

يذكر أن الفنان شريف منير أعلن عن الفرقة الموسيقية في سبتمبر الماضي، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يتم تغييره إلى "نوستالجيا" خاصة أنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.

كان شريف منير قد شارك كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وهند صبري.

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