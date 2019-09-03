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أخبار العالم

الكرملين ينفي تحديد موعد قمة رباعية نورماندي لبحث الوضع بأوكرانيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف تحديد موعد لعقد قمة "رباعية نورماندي" المقبلة لبحث تسوية الوضع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - "لا، لم يتم تحديد الموعد بعد لعقد هذه القمة".

وكان الجانب الروسي قد أكد ضرورة ضمان تنفيذ أوكرانيا لجميع الاتفاقات، التي جرى الاتفاق عليها في السابق وعلى رأسها اتفاقيات مينسك.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث موضوع عقد قمة جديدة لرباعية نورماندي (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

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