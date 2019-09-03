مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة

التقى سفير العراق في مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، مع وزير الكهرباء بالقاهرة.



وأكد السفير، خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مُشيرًا الى أن العراق انتقل اليوم من مرحلة محاربة الإرهاب إلى مرحلة البناء والإعمار وتطوير البنية التحتية، لافتًا الى أن العراق بحاجة الى الخبرات المصرية في المجالات كافة خصوصًا في مجال الطاقة الكهربائية.



من جانبه، أكد وزير الكهرباء، استعداد مصر للتعاون مع العراق في المجالات كافة، مشيرًا الى أن مصر مرَّت في السابق بأزمة في الطاقة الكهربائية واستطاعت تجازوها من خلال إنشاء محطات للطاقة الكهربائية بقدرات كبيرة، موضحًا: أن مصر تهتم بصورة جديّة في موضوعة الربط الكهربائي، مُنوهًا الى وجود تجارب ناجحة لديهم في هذا المجال مع المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص.

