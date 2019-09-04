بعد مبادرة الرئيس للمسح السمعي للأطفال..تعرف على طرق الكشف والعلاج

مع أول سبتمبر، تبدأ المبادرة الرئاسية للمسح السمعى لحديثى الولادة، بجميع أنحاء الجمهورية للأطفال المصريين والأجانب الذين يسجلون فى مصر عند الإنجاب، خاصة وأن فقدان السمع أصبح رابع مسبب للإعاقة عالميا، حيث زاد عدد الأفراد المصابين بفقدان السمع من 42 مليون شخص عام 1985 إلى 360 مليون شخص عام 2010، وهى زيادة بحوالى 9 أضعاف خلال 25 سنة.





أزمة عالمية

ووصل إلى 466 مليون شخص، وعدد الأطفال من هذا الرقم الكلى قد وصل إلى 34 مليون "أى حوالى 7% من العدد الكلى، ويعد الكشف المبكر بعد الولادة هو الاستراتيجية للوقاية من ضعف السمع، إضافة لتتبع أعداد المصابين بفقدان السمع والقيام بإجراءات وقائية على الفور من أجل توفير حياة كريمة خالية من أى إعاقة سمعية لهؤلاء الأطفال.





آلية المسح





ويتم المسح السمعى بأجهزة المعينات السمعية فى سن مبكر والتدخل الجراحى عن طريق عملية زراعة القوقعة إذا لزم الأمر، بوحدات الرعاية الأولية، و المسح الإلزامى على المواليد ، حيث يتم وضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها، لجميع الأطفال حديثى الولادة خلال 28 يوما من ولادتهم، والتشخيص الملائم فى خلال 3 شهور من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد خطة بداية خطوات العلاج لكل طفل.





وتقوم القطاعات المختلفة كالتأمين الصحى وقطاع الرعاية الأساسية حاليا بتوفير كافة الامكانات اللازمة للبدء فى التنفيذ الخاص بالمبادرة من خلال توفير القوى البشرية من أطباء وتمريض وأدوية تتعلق بحالات ضعف السمع وكذلك توفير أجهزة قياس السمع ودرجته عند المواليد لتحديد ما اذا كانت تتطلب الحاجة الى تدخلات علاجية وجراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب.





أسباب ضعف السمع



يكشف دكتور محمد مصطفى، أستاذ أمراض السمع والاتزان وأمراض الأذن بكلية الطب، أن ضعف السمع من أكثر المشكلات الطبية المهمة للغاية المرتبطة بالأطفال، ورغم أنه يكون مشكلة أيضًا عندما يتعلق بالكبار، ولكن الأمر دومًا ما يصبح أكثر حساسية عندما يتعلق بالأطفال.

وتعود أسباب ضعف السمع عند الأطفال، كما يوضح د.محمد مصطفى لاحتمالية التهاب الأذن الوسطى، أو حدوث مشاكل عند الولادة، وفي معظم الأحيان يرتبط ذلك بجينات الطفل، بينما في أوقات أخرى، يحدث ذلك أثناء الحمل أو من الرعاية السابقة للولادة، ويمكن أن يحدث فقدان السمع أيضًا عندما يكون لدى المرأة الحامل حالة طبية مثل مرض السكري أو تسمم الحمل، وبعض الأمراض، بما في ذلك التهاب السحايا، والتهاب الدماغ، والحصبة، وجديري الماء، و الأنفلونزا، ويمكن أيضًا أن تؤدي إصابات الرأس والضوضاء الصاخبة جدًا وبعض الأدوية إلى ضعف أو فقدان السمع.

التشخيص المبكر