سن اليأس.. يخيب آمال النساء والرجال في الحياة الزوجية

مع أعتاب الأربعينات بل ومنذ دخول الرجال والنساء منتصف الثلاثينيات تبدأ المخاوف من دخول سن اليأس، لكل منهم أعراض وتأثير مختلف تمامًا عن الآخر، لذا تستعرض لكم سن اليأس المبكر، وسن اليأس عند النساء، وسن اليأس عند الرجال، وسن اليأس والحمل.





ما هو سن اليأس المبكر؟

يعرف السن الذي تنقطع فيها الدورة الشهرية نهائيًا بـ سن اليأس، حيث ينقطع الحيض عند السيدات ويعرف ذلك بإنتهاء خصوبة السيدة وعدم قدرتهن على الحمل والإنجاب مرة أخرى.





سن اليأس عند النساء

أما عن سن اليأس المبكر فهو مصطلح يطلق على انقطاع الطمث قبل سن اليأس الطبيعي.





أسباب سن اليأس:

تنجب السيدات وتحتوي المبايض لديها على عدد ضخم من البويضات، وتقوم المبايض بإطلاق البويضات في دورة شهرية مستمرة وهذا هو "الحيض"، ومع التقدم في العمر تبدأ المبايض في التوقف عن إطلاق البويضات بشكل شهري مستمر، ومن هنا تدخل السيدات فيما يعرف بـ سن اليأس، يحدث ذلك بداية من الأربعينات وحتى الخمسينات من عمر السيدات وهذا هو المعدل الطبيعي ولكن هناك بعض السيدات تبدأ في هذه المرحلة مبكرًا عن هذا السن وهذا غير طبيعي ولكنه يحدث بنسبة 5% من السيدات.





وهناك أسباب أخرى تعجل من دخول السيدات سن اليأس منها :

- الأمراض كالغدة الدرقية أو متلازمة التعب المزمن.

- تعرض السيدات لعملية استئصال الرحم يدخل السيدات لسن اليأس مبكرا.

- استئصال المبايض يعني انقطاع الطمث على الفور.

- أن يكون هناك سجل وراثي بإصابة سيدات العائلة الواحدة بـ سن اليأس المبكر.





أعراض سن اليأس المبكر:

هناك العديد من العلامات التي تظهر لتنذر السيدات بأنهن في صف السيدات اللواتي سيصبن بـ سن اليأس، إليك هذه العلامات :

- عدم انتظام الدورة الشهرية "الحيض" أو توقفها بشكل دائم ومستمر.

- جفاف المهبل.

- أن تكون الدورة الشهرية شديدة أو أقل عن المعتاد.

- أن تطول الدورة الشهرية أو تقصر عن المعتاد.

- مشاكل في النوم.

- زيادة ملحوظة في الوزن.

- فقدان امتلاء الثدي.

- فتور في العلاقات الجنسية وعدم الرغبة فيها.

- التبول اللإرادي في بعض الأحيان نتيجة فقدان السيطرة على المثانة.

- الشعور بجفاف في الفم أو العينين أو الجلد.

- التقلبات المزاجية والتغيرات العاطفية بشكل مستمر .





الوقاية من سن اليأس المبكر:

- الإقلاع عن التدخين على الفور، فالتدخين يعجل من دخول السيدات السن المبكر بسنة أو سنتين.

- المحافظة بقدر الإمكان على الوزن المثالي والصحي.

- المواظبة على ممارسة الرياضة بصفة مستمرة، لتجنب زيادة الوزن.

- الابتعاد على الأطعمة المصنعة والحرص على تناول الأطعمة الصحية والطبيعية.

- اختار منتجات العناية بالبشرة تكون طبيعية خالية من الهرمونات.

- كما أن الحمل والإنجاب يبعد السيدات عن الدخول لمرحلة اليأس مبكرًا.





مخاطر سن اليأس المبكر:

عند دخول السيدات إلى سن اليأس مبكرًا تصبح في مهب الكثير من المخاطر الصحية منها:

- إصابتها بالاكتئاب المزمن.

- الإصابة بهشاشة العظام، وذلك لانخفاض نسبة هرمون الاستروجين.

- تصبح النساء أكثر عرضة لسرطان المبايض والقولون.

- الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية.





سن اليأس والحمل

عند إنقطاع الدورة الشهرية عن المرأة لمدة عام كامل يعني ذلك دخولها سن اليأس، وبناءًا على ذلك لا تصبح السيدات قادرات على الحمل مرة أخرى.





سن اليأس عند الرجل

بمجرد أن يدخل الرجال بعمرهم إلى منتصف الثلاثينات والأربعينات تبدأ أعراض سن اليأس في الظهور عليهم، فقد يبدأ هرمون التستوستيرون في انخفاض مستوياته بمعدل 1% كل عام، ليصل الرجال إلى سن الـ 70 وقد وصل معدل هرمون التستوستيرون إلى 50 %.





وبالتالي إنخفاض مستوى هذا الهرمون سببًا رئيسًيا في الوصول لـ سن اليأس عند الرجال.





أعراض سن اليأس عند الرجال





- الاكتئاب

يعتبر هرمون التستوستيرون من المسئول الأول عن ضبط مستوى المزاج لدى الرجال، وإنخفاض هذا الهرمون يسبب الاكتئاب والذي يظهر عند الرجال على هيئة القلق، أو الغضب أو الإحساس بعدم الراحة، أو الحزن أوالفراغ، صعوبة في التركيز أو النسيان، أو فقدان الشغف بالأمور الذي يحبها، وأشدهم الميول للأفكار الانتحارية، لذلك يفضل الخضوع لإجراء تحليل هرمون التستوستيرون.





- نقص الرغبة الجنسية

يتسبب نقص هرمون التسترستيرون عند الرجال في ضعف القدرة الجنسية، بحيث تضعف قدرته على الانتصاب مما يؤثر ذلك على عدد الحيوانات المنوية، ومع بدء شعور الرجل بعدم الرغبة عليه إجراء فحص مستوى الهرمون لديه.





- الأرق ومشاكل في النوم

كما يعد هرمون التستوستيرون هو المنظم الأساسي لعملية النوم، وتبدأ أعراض الأرق تظهر كالآتي: صعوبة الخلود للنوم، التعب أثناء اليوم، والنوم المتقطع، وعدم الراحة، إيجاد صعوبة في التركيز، وتقلبات مزاجية.





- فقدان أو قلة الطاقة

الشعور الدائم بالخمول والكسل وعدم القدرة على إنجاز الأمور بنفس النشاط، فقد تقل مستويات الطاقة لدى الرجال مع انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، فهو ضرور للحفاظ على مستوى الطاقة المناسب.





- أعراض أخرى

- تتركز الدهون في منطقة البطن.

- التناقص في كتلة العضلات وقوتها.

- مع الوقت تنخفض كثافة العظام.

- ظهور الثدي بشكل كبير عن الطبيعي لدى الرجال.

- النسيان حيث يواجه الرجل مشكلة في تذكر الأمور بسهولة.

- الانفعال والعصبية الشديدة على أتفه المواقف.

- تنقص الشعر في الجسم بشكل تدريجي وملحوظ.





أسباب حدوث سن اليأس عند الرجل

- انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، ولكن انخفاض الهرمون يعني أن الرجل لم يعد قادرًا على الإنجاب مثل بلوغ السيدات لهذا السن، فالرجال تستمر قدرته على إنتاج الحيوانات المنوية حتى سن السبعين.

- الضغوط النفسية والعصبية والقلق وغيرها من المؤثرات التي تتسبب في بلوغ الرجل سن اليأس مبكرًا.

- القصور بالغدد التناسلية مما يؤدي لنقص أو انعدام إفراز الهرمونات.