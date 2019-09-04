غدًا.. إنجي علي تستضيف المخرج مروان حامد في أسرار النجوم

تستضيف الإعلامية الكبيرة إنجي على، المخرج مروان حامد فى برنامج أسرار النجوم، غدا الخميس، على محطة وراديو نجوم FM 100.6 مخرج مصري شاب، وهو نجل المؤلف وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان، حيث سيتحدث عن كواليس فيلمه الأخير الفيل الأزرق 2.





مروان حامد في بداياته أخرج الفيلم القصير "لي لي" ثم كانت الخطوة الأهم في مشواره في عام 2006 بإخراج فيلم "عمارة يعقوبيان" بطولة نخبة من الفنانين على رأسهم الزعيم عادل إمام.





وشارك مروان حامد ايضا في إخراج مسلسل لحظات حرجة، وأيضا كليب (نقول إيه) للفنان عمرو دياب.



