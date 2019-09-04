سعر الدولار اليوم 4-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري .. فيديو





سجل4-9-2019 في مصر، استقرارا أمامفي مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وكذلك الأمر بالنسبة لـواستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عنوجاءتعلى النحو التالي:: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.سعر اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.سعر الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.سعر الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.سعر الفرنك السويسري: بيع 116.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.