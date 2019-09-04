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البرلمان الاسكتلندي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
البرلمان الاسكتلندي
البرلمان الاسكتلندي يناقش الاعتراف بدولة فلسطين
دعاء أبوهشيمة
بعث سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، أمس الثلاثاء، رسالة إلى أعضاء البرلمان الاسكتلندي يحثهم فيها على الاعتراف بدولة فلسطين؛ وذلك تزامنا مع نقاش برلماني مقرر مساء اليوم الأربعاء حول الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال زملط، في رسالته: "تقع على عاتق المملكة المتحدة مسؤولية فريدة وتاريخية تجاه فلسطين"؛ مطالبا بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للسفارة.

وأوضح زملط أن "اعتراف بريطانيا بفلسطين لن يؤثر على إسرائيل ولكنه سيضع حدا لتوسعها الاستعماري في الأراضي الفلسطينية".

وحث السفير أعضاء البرلمان على دعم المقترح، قائلا: إن "المملكة المتحدة تتحمل مسؤوليتها بعدة طرق. لكن الطريقة الأكثر فعالية هي الاقتراح المعروض عليكم اليوم".

وكانت مجموعة أصدقاء فلسطين في البرلمان الاسكتلندي قد تقدمت بطلب لإجراء مناقشة حول الاعتراف بدولة فلسطين.

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