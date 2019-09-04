القوات المسلحة: ضبط 98 ألف طلقات ذخيرة.. وإحباط تسلل 217 فردا من جنسيات مختلفة

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر و2 طن لنبات البانجو ، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من إكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرامات لبذور البانجو المعدة للزراعة .



كما تم ضبط 2 قاذف RBGو بندقية قناصة و 2 بندقية ألية و2 رشاش متعدد و بندقية خرطوش ومسدس و98 ألف طلقة مختلفة الأعيرة ، كما تم ضبط أكثر من 100 لتر لمادة الأسيتون التى تستخدم فى تصنيع العبوات المتفجرة و أربعة هواتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية و(2) نظارة ميدان و(626) هاتفا محمولا مهربا.



كما تم ضبط 19 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و أكثر من ستة طن ونصف للحجارة المخلوطة بخام الذهب ، و95 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة وضبط ( 3400) عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية .



ونجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة ، كما تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب ، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون.





وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .





ويواصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.







